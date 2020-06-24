У Михаила Ефремова кончились деньги

Актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы и помещения под домашний арест начал испытывать финансовые трудности и вынужден распродавать свое имущество, выяснили журналисты.

«У артиста есть кое-какие сбережения, которые пойдут на оплату адвокатов и обеспечение малолетних детей. Однако этих денег не хватит, если звезду „Современника“ посадят в тюрьму. Ему грозит наказание от 5 до 12 лет. Поэтому Михаил Олегович продает дом в Прибалтике», — пишет kp.ru.



Недвижимость близ Юрмалы у артиста появилась потому, что его мать, знаменитая актриса Алла Покровская, с детства возила сына по санаториям в надежде вылечить его от астмы. Когда Ефремов разбогател, он купил в Прибалтике сразу два дома примерно по 200−300 тысяч евро каждый.

«Мы живем в десяти минутах ходьбы от центра — тут настоящая рижская Юрмала, а не рублевская. Наши соседи обычные местные жители. У нас всегда спокойно, тихо», — рассказывал сам Михаил.



Издание утверждает, что один из этих домов теперь выставлен на продажу за 50 миллионов рублей. Часть этих денег может быть потрачена на выплату компенсации семье жертвы ДТП, на остальное будут жить жена и дети актера, если он сядет в тюрьму. Общее состояние артиста пресса оценивает в полмиллиарда рублей.

Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения Сергей Захаров — водитель фургона — получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался. Ефремов остался цел, прошел медосвидетельствование и был отпущен домой под подписку о невыезде.

На следующий день стало известно, что в крови и моче Ефремова были обнаружены следы сразу нескольких наркотических веществ. В полиции, куда актера доставили для допроса, ему отменили подписку о невыезде и задержали на 48 часов. Позже Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом и отягчающими обстоятельствами, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, причем следователь, ведущий это дело, заявил о богатой «алкогольной карьере» актера и о том, что ранее тот уже нарушал подписку о невыезде. Также суд постановил провести в отношении артиста комплексную психолого-психиатрическую экспертизу с целью проверки на вменяемость.

11 июня Сергей Захаров был похоронен в своем родном селе Кузьминском в Рязанской области. Его родственники потребовали самого сурового наказания для Ефремова. «Убийца должен сидеть в тюрьме», — заявил его племянник Андрей Захаров. «Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам бы хотелось, чтобы это была высшая мера наказания. 12 лет нас бы устроило. Потому что я считаю, что человек должен ответить перед законом», — потребовала невестка погибшего Татьяна Захарова.

Вечером 12 июня Михаил Ефремов записал «Обращение к людям», в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова. «Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал он. Мнения специалистов и общественности по поводу искренности слов артиста разделились.

19 июня стало известно, что некие люди безуспешно пытались вручить деньги родственникам Сергея Захарова. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших. Юрист не уточнил, кто именно предлагал деньги и какой была сумма.



Ранее по делу Ефремова высказались многие знаменитости, включая актеров Ивана Охлобыстина, Александра Домогарова и Алексея Панина, телеведущих Ксению Собчак и Тину Канделаки, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Также состояние отца прокомментировала дочь Ефремова Анна Мария. Кроме того, сразу несколько депутатов Госдумы указали на необходимость строгого наказания для артиста.