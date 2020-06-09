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Ефремов задержан по делу о ДТП

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Актеру Михаилу Ефремову отменили подписку о невыезде и задержали его по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ефремов задержан в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении преступления», — уточнил собеседник агентства.

Меру пресечения ему изберет суд, добавил он.

Ранее сообщалось, что в крови и моче Ефремова были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов.

Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, выехал на полосу встречного движения вечером 8 июня на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения скончался Сергей Захаров — водитель фургона, получивший тяжелые травмы.

Ефремов был отпущен с места ДТП под подписку о невыезде.

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