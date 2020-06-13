Психологов озадачило поведение Ефремова в его покаянном видеообращении

Видеообращение актера Михаила Ефремова, в котором он просит простить его за совершенное им в пьяном виде смертельное ДТП, озадачило психологов.

Изучив ролик, эксперты разошлись во мнении о степени искренности артиста.

Например, психотерапевт Евгений Фомин считает, что эмоциональное состояние Ефремова можно охарактеризовать как посттравматическое стрессовое расстройство, поскольку бросаются в глаза его подавленность, тревога и сильное чувство вины. «В речи прослеживается катастрофизация, то есть сообщает, что все кончено, что дальше ничего больше не будет», — пояснил Фомин в беседе с «360».

В то же время психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров позволил себе усомниться в искренности 56-летнего актера, обратив внимание на четкость речи артиста. «Все это было сказано так без запинки, что сейчас мне лично в искренность слов Ефремова верится с трудом», — сказал телеканалу эксперт.

Жавнеров сравнил актера с солдатом на войне, который случайно убил своего соотечественника, однако вынужден продолжать воевать дальше. По мнению психолога, Ефремову некогда скорбеть, он должен выполнить задачу.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов записал «Обращение к людям», в котором попросил прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова.

Напомним, вечером 8 июня актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон службы доставки продуктов «Деликатеска». Водитель фургона, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, скончался от полученных травм.

В крови Ефремова экспертиза выявила высокое содержание алкоголя и следы наркотических веществ.

Таганский районный суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа.