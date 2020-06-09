Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Свое согласие с таким решением выразили следствие, прокуратура, защита и сам обвиняемый, накануне устроивший смертельное ДТП в пьяном виде в центре Москвы.

«Суд постановил: избрать в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа 2020 года», — огласил решение судья.

Адвокат Михаила Ефремова отметила, что не видит оснований для домашнего ареста, но ее клиент сам на него согласился. Она подчеркнула, что актер страдает от астмы и болезни сердца.

«Он является достоянием России. Оснований для домашнего ареста нет, но я придерживаюсь позиции подзащитного», — цитирует ТАСС слова адвоката.

Прокуратура настояла на домашнем аресте Михаила Ефремова по соображениям весьма прозаическим.

«Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Но принимая во внимание наличие у него места жительства в Москве, прокуратура согласна с требованием назначить обвиняемому домашний арест», — цитирует ТАСС слова представителя прокуратуры.

Следователь, ведущий дело Ефремова напомнил о том, что этот случай — не первый в «алкогольной карьере» актера. Он уже ранее нарушал подписку о невыезде после ДТП.

«Ему избрали изначально подписку о невыезде, но, как выяснилось, он не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа», — пояснил следователь.

Сам Михаил Ефремов выразил согласие с требованием следствия.

«Все это, конечно, чудовищно. Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест», — подтвердил виновник смертельного ДТП.

Перед тем как попасть в суд Михаил Ефремов жаловался на здоровье, не выходил из квартиры по требованию полиции, вызывал скорую помощь, но отказывался уезжать с «государственной» бригадой врачей. Его родственники утверждали, что ждут «частную неотложку». В итоге правоохранительные органы все же доставили артиста на судебное заседание, где должен был решиться вопрос о его аресте.

Накануне вечером Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади и протаранил пикап службы курьерской доставки. В аварии тяжелые травмы получил 58-летний житель Рязани Сергей Захаров. Позже он скончался в институте скорой помощи имени Склифосовского, несмотря на усилия врачей. Экспертиза установила, что виновник дорожного происшествия был пьян. Хотя это это можно было заметить на видеороликах, появившихся в Сети, без всяких анализов.

Изначально в отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Однако после того как скончался Захаров, обвинение изменили на пункт «а» части 4 этой же статьи (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения). В данном случае актеру грозит уже до 12 лет колонии.