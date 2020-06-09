Анализы показали наличие в крови актера Ефремова следов наркотиков
- 09 июня 2020, 17:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам сделанных анализов в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, были обнаружены следы наркотических веществ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, наркотики выводятся из организма не сразу и еще какое-то время их следы присутствуют в крови.
По информации «112», в крови и моче Ефремова обнаружены следы кокаина и каннабиноидов.
Паблик опубликовал акт медицинского освидетельствования актера.
Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, выехал на полосу встречного движения вечером 8 июня на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения скончался Сергей Захаров — водитель фургона, получивший тяжелые травмы.
Артиста отпустили с места ДТП под подписку о невыезде.
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