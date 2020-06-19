Семье погибшего в ДТП с Ефремовым пытались передать деньги

Неизвестные люди пытались вручить деньги родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова.

Эту информацию подтвердил «360» Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших, которыми признали вдову Захарова Маргариту и их общего сына Виталия.

«Их просто прогнали, и всё», — сказал Добровинский в интервью телеканалу, сославшись на семью Захарова.

При этом адвокат не уточнил, кто именно предлагал деньги и какой была сумма.

Добровинский подчеркнул, что все денежные вопросы должны решаться через него, поскольку об этом попросили сами родственники погибшего. По словам адвоката, они не намерены принимать никаких денежных компенсаций, так как надеются только на справедливое решение суда.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что брат Захарова готов обсуждать с представителями артиста вопрос о компенсации причиненного семье ущерба, но только с ведома Добровинского.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находившийся в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки продуктов «Деликатеска». Водитель фургона, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, скончался от полученных травм.

Актер просил прощения у родных погибшего водителя и предлагал им «помочь всеми средствами». Но Александр Добровинский заявил, что извинения Ефремова члены семьи сочли запоздалыми, помощь от него не примут и намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.