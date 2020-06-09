Результат экспертизы: Ефремов во время ДТП был пьян

Известный актер Михаил Ефремов в момент автомобильной аварии на Смоленской площади находился в состоянии алкогольного опьянения. Таковы результаты проведенной медицинской экспертизы. В результате лобового столкновения с внедорожником артиста, который выехал на встречную полосу движения, пострадал Сергей Захаров 1963 года рождения. Он находится в тяжелом состоянии. Ефремову может грозить уголовное дело и до семи лет лишения свободы.

О том, что у актера установлено состояние опьянения, журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.

«Экспертиза подтверждает состояние опьянения», — сказал он.

По данным ТАСС, водитель автомобиля LADA, в который на встречном движении въехал Jeep Grand Cheroky Михаила Ефремова, доставлен в институт скорой помощи имени Склифосовского с открытым переломом бедра, переломами ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и сложным повреждением головы.



По словам источника агентства в правоохранительных органах, если медики вынесут вердикт о причинении тяжкого вреда здоровью, то в отношении Ефремова могут возбудить уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За подобное предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Столкновение произошло примерно в 21:40 в районе дома № 3 на Смоленской площади. Видеозапись, на которой отлично видно, как внедорожник Ефремова выскакивает на «встречку», ранее опубликовал «Ридус». Также в Сеть попали и другие ролики, на которых артист буквально «лыка не вяжет», как говорят очевидцы.

