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Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца

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© Валерий Матыцин/ТАСС

© Валерий Матыцин/ТАСС

Актер Михаил Ефремов раскаивается в том, что стал причиной смерти человека, управляя автомобилем в пьяном виде, заявила «360» дочь актера Анна-Мария.

По ее словам, сопровождавшие артиста люди видели, что он находится в неадекватном состоянии, но при этом позволили ему сесть за руль.

«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего», — сказала Анна-Мария в интервью телеканалу.

Она добавила, что сейчас у него к тому же не очень хорошее самочувствие, поскольку он переживает по поводу случившегося и волнуется за семью погибшего.

Дочь Ефремова не отрицает вины отца, но в то же время считает, что наказания заслуживают и те, кто был с ним рядом. Девушка обвиняет их в том, что они не проконтролировали, в каком состоянии он сел за руль, и позволили ему их везти.

По мнению Анны-Марии, ее отец и его попутчики должны понести справедливое наказание в рамках действующих законов. «Люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков», — заключила она.

Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, выехал на полосу встречного движения вечером 8 июня на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения скончался Сергей Захаров — водитель фургона, получивший тяжелые травмы.

Ефремов не пострадал и был отпущен с места ДТП под подписку о невыезде.

На следующий день стало известно, что в крови и моче Ефремова были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов.

В полиции, куда актера доставили для допроса, отменили подписку о невыезде и задержали его по делу о ДТП на 48 часов.

Позже ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом.

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