Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело

В отношении актера Михаила Ефремова, устроившего крупную дорожную аварию в Москве в пьяном виде, возбуждено уголовное дело. По статье, которую инкриминируют актеру, предусмотрено суровое наказание — до семи лет лишения свободы.

«Возбуждено дело в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Главного управления МВД по городу. Речь идет о «нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ефремов выехал на своем Jeep Grand Cherokee на полосу встречного движения вечером 8 июня на Смоленской площади. Судя по кадрам видеозаписи, он мог просто уснуть за рулем и не выполнить поворот, продолжив движение по прямой линии. В результате столкновения тяжелые травмы получил 58-летний водитель автофургона, развозившего морские деликатесы.

Пострадавшего реанимировали на месте аварии, а затем направили в институт скорой помощи имени Склифосовского. Ефремов попал в объективы десятков мобильных устройств. Он едва стоял на ногах, плохо понимал происходящее и говорил невпопад. Актера отправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что он был пьян.

По мнению депутатов Государственной Думы, никаких снисхождений к Михаилу Ефремову проявлять нельзя. Он должен ответить за свой поступок по всей строгости российского закона.



«Все мы люди и правила должны соблюдать все. Правила и закон для всех едины. Наказание должно быть невозвратимым, и оно должно быть», — цитирует РИА ФАН слова депутата Сергея Вострецова.

Собеседник агентства отметил, что «многие включают административный ресурс и это неприятно».

«Ефремов сильно перепутал жизнь с театром. Я видел кадры очевидцев. Это возмутительно», — отметил депутат Госдумы Александр Васильев.

Жестче всех выступил депутат Виталий Милонов, слова которого приводит сайт kp.ru.

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя», — заявил он.

Милонов отметил, что пьяный Ефремов на своей машине мог выскочить на тротуар и сбить пешеходов. «Плевать, что он известный актер. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», — призвал депутат.

Милонов отметил, что главное, чтобы Ефремов «не смог откупиться или кого-то подмазать». Он просто «должен сесть».

«Если он поймет, что сходит с рук — продолжит свои алкоголические гонки. В США с ним бы церемониться не стали. Уже завтра бы поехал по этапу. И в кино его брать нельзя. Кто ему платит — спонсирует его пьяные покатушки. Формула простая. Тот, кто сел нажравшись за руль — равен убийце», — подчеркнул депутат.