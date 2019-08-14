Бурджанадзе: Грузия потеряла 700 миллионов долларов из-за вражды с Россией

Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе обвинила власти Грузии более чем в десятикратном занижении ущерба от потери российских туристов.

«Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень многое. В первую очередь одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало историческое падение лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару», — заявила Бурджанадзе «Национальной службе новостей».

На днях премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил потери туристического сектора страны от резкого сокращения турпотока из России в 60 миллионов долларов. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал такую оценку «более чем точной».

В то же время одна только грузинская авиакомпания Georgian Airways пожаловалась на ущерб в размере около 25 миллионов долларов, а генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди заявил журналистам, что россияне составляли 30—40% от общего числа туристов в Грузии, и назвал потери от прекращения туристических отношений с Россией «колоссальными».

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные оппозицией после выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий в знак протеста покинули зал и использовали этот повод для давления на власти страны. После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну, а члены правительства подали в отставку.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно были запрещены воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну на время запрета. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также были приостановлены. Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 миллиарда рублей.



После этого началось падение курса национальной грузинской валюты лари до исторического минимума. Национальный банк Грузии установил курс 2,82 лари за доллар, а на 1 августа он достиг нового антирекорда — 2,97 лари за доллар.

7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.



Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Поступило предложение и о наказании Габунии. Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста. В результате разразившегося международного скандала Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца. Должности лишился лишь гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия.

