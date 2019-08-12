Премьер Грузии назвал сумму ущерба от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил потери туристического сектора страны от резкого сокращения турпотока из России в 60 миллионов долларов.

«Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели. По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов», — цитирует Бахтадзе РИА Новости.



По его словам, позитивную динамику в прошлом месяце показал только регион Аджария, где «по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%». От лица правительства премьер пообещал оказывать поддержку всем занятым в туристическом секторе.

Генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди заявил журналистам, что россияне составляли 30−40% от общего числа туристов в Грузии. «Можно представить, как это сказалось на туристической отрасли Грузии, такого внушительного потока в одночасье не стало. После известных событий грузинская сторона несет колоссальные потери от прекращения туристических отношений с Россией», — передает слова Цандекиди газета «Взгляд».

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные оппозицией после выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий в знак протеста покинули зал и использовали этот повод для давления на власти страны. После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну, а члены правительства подали в отставку.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно были запрещены воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну на время запрета. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также были приостановлены. Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 миллиарда рублей.



7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.



Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Поступили предложение и о наказании Габунии. Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста. В результате разразившегося международного скандала Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца. Должности лишился лишь гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия.