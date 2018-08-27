Госдума попросила санкций против Грузии

В базе данных Госдумы опубликован проект заявления «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии», в котором российские депутаты просят правительство «рассмотреть целесообразность» санкций против Грузии и представить предложения президенту Владимиру Путину.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российскогрузинских отношений», — сказано в документе.

Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства. Комитет возглавляет Леонид Калашников, его подпись стоит под проектом заявления.

Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. В тот же день копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.



В тот же день у здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, из-за чего телеканал прервал вещание на одну ночь и заявил об угрозах в адрес журналистов. Участники митинга потребовали уволить Габунию и отстранить от работы руководство телеканала. В результате Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца.



Накануне с предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Телеведущего Георгия Габунию он назвал «мразью и подонком», а также урожденным трусом и бесполым существом.

