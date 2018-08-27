Грузинский телеканал отстранил от работы ведущего, обматерившего Путина

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» отстранило от работы на два месяца ведущего авторской программы «Постскриптум» Георгия Габунию, который в эфире позволил себе в нецензурных выражениях оскорбить президента России Владимира Путина.

Как сообщается на сайте канала, решение было принято после ознакомления с текстом Габунии, написанным в качестве вводки.

Отмечается также, что ограничение распространяется на все программы, к которым Габуния имеет какое-либо отношение.

Как ранее рассказывал «Ридус», Габуния в начале своей программы заявил, что передает «привет» Путину, а затем начал нецензурно выражаться. Во время ругани он упомянул, в том числе, мать российского лидера.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и гендиректор телеканала Ника Гварамия решительно осудили выходку журналиста. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле оскорбления в адрес России и Путина считают неприемлемыми.

Интернет-пользователи отреагировали на заявление Георгия Габуния множеством комментариев.

В комментарии «Ридусу» российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили призвал тележурналиста извиниться.



Кроме того, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что члены Совета Думы высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности, пишет ФАН.