найти ×
   
  • USD +0.29
    63.87
  • EUR +0.05
    71.71
СохранитьСохранено0
×

328423

Грузинский телеканал отстранил от работы ведущего, обматерившего Путина

Small f1a6d446e0
© social media

© social media

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» отстранило от работы на два месяца ведущего авторской программы «Постскриптум» Георгия Габунию, который в эфире позволил себе в нецензурных выражениях оскорбить президента России Владимира Путина.

Как сообщается на сайте канала, решение было принято после ознакомления с текстом Габунии, написанным в качестве вводки.

Отмечается также, что ограничение распространяется на все программы, к которым Габуния имеет какое-либо отношение.

Как ранее рассказывал «Ридус», Габуния в начале своей программы заявил, что передает «привет» Путину, а затем начал нецензурно выражаться. Во время ругани он упомянул, в том числе, мать российского лидера.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и гендиректор телеканала Ника Гварамия решительно осудили выходку журналиста. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле оскорбления в адрес России и Путина считают неприемлемыми.

Интернет-пользователи отреагировали на заявление Георгия Габуния множеством комментариев.

В комментарии «Ридусу» российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили призвал тележурналиста извиниться.

Кроме того, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что члены Совета Думы высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности, пишет ФАН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small d96e7bb6c5
    Александр Грибановсегодня, 19:44

    Российское телевидение подает пример, а потом удивляется откуда появляются подонки и идиоты, мат , оскорбление нравов , неадекватное поведение , крутой разврат и никто не обижается, все считают это нормой, может теперь что-то изменится когда конкретный человек прочувствовал что это такое .... А граждане России терпят каждый день и никто не возмущается.... Мы все россияне и уважать надо всех , так как и конкретных людей без исключения...

  • Small 2fc2139727
    Светлана Петренкосегодня, 19:47

    Сегодня он обматерил чужего президента,а завтра , осмелеет и своего обматерит..

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
109027754читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
15660251читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

29022502читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

13255849читать позжечитаю позже