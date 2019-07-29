Грузинская авиакомпания подсчитала ущерб из-за запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпании Georgian Airways понесла ущерб в размере около 25 миллионов долларов из-за запрета на полеты в Россию, говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика.

В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Грузией и Россией компания оказалась в сложном финансовом положении, так как ей были возвращены около 80% уже реализованных билетов.

Руководство авиакомпании откликнулось на недавнее решение правительства страны о стимуляции транзитных авиаперевозок из России в Грузию через Ереван.

Именно Georgian Airways при отсутствии прямого авиасообщения осуществляет сегодня такие транзитные рейсы, отметили в авиакомпании.

Правительство Грузии откликнулось на просьбу об оказании компании финансовой помощи и приняло решение частично компенсировать ее ущерб.

«Мы хотим выразить благодарность правительству Грузии за оказанную помощь», — подчеркнули в Georgian Airways.

Как сообщал «Ридус», власти Грузии выделят 600 тысяч евро на субсидию, предназначенную для обеспечения транзитных рейсов из России.

Как известно, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. В документе также рекомендовано туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также приостановлены.

Минтранс РФ оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.