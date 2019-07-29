найти ×
   
  • USD +0.39
    63.52
  • EUR +0.33
    70.64
СохранитьСохранено0
×

001491

Грузинская авиакомпания подсчитала ущерб из-за запрета на полеты в Россию

Small default
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Грузинская авиакомпании Georgian Airways понесла ущерб в размере около 25 миллионов долларов из-за запрета на полеты в Россию, говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика.

В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Грузией и Россией компания оказалась в сложном финансовом положении, так как ей были возвращены около 80% уже реализованных билетов.

Руководство авиакомпании откликнулось на недавнее решение правительства страны о стимуляции транзитных авиаперевозок из России в Грузию через Ереван.

Именно Georgian Airways при отсутствии прямого авиасообщения осуществляет сегодня такие транзитные рейсы, отметили в авиакомпании.

Правительство Грузии откликнулось на просьбу об оказании компании финансовой помощи и приняло решение частично компенсировать ее ущерб.

«Мы хотим выразить благодарность правительству Грузии за оказанную помощь», — подчеркнули в Georgian Airways.

Как сообщал «Ридус», власти Грузии выделят 600 тысяч евро на субсидию, предназначенную для обеспечения транзитных рейсов из России.

Как известно, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. В документе также рекомендовано туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также приостановлены

Минтранс РФ оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
494653449читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4343961читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296603читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

16038617читать позжечитаю позже