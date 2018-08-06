Кадыров назвал мразью оскорбившего семью Путина грузинского телеведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мразью и подонком ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина и его семью.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала „Рустави-2“ Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.



По мнению главы Чечни, случившееся следует рассматривать не как случайный инцидент, а как спланированную провокацию, в которой замешано руководство телеканала и, возможно, стоящие за ним политические силы. «Иначе Габуния был бы отключён от прямого эфира на первых же секундах. Оскорбление нанесено не Президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности», — пояснил свою мысль Кадыров.

Рамзан Кадыров потребовал от первых лиц власти Грузии немедленно принести официальные и публичные извинения президенту Путину и всей России, а против Габунии возбудить уголовное дело.

«Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России», — предложил Кадыров.

В том случае, если руководство Грузии не докажет свою непричастность к провокации телеканала «Рустави-2», Кадыров предлагает установить блокаду этой страны со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии».



«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — заключил Рамзан Кадыров.



Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. В тот же день копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.

Премьер-министр Мамуки Бахтадзе назвал поведение телеведущего «категорически неприемлемым».В пресс-службе президента Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что глава государства «безоговорочно осуждает слова ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления», которые позволил себе журналист.



Гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия поддержал позицию ведущего Георгия Габунии, осудив лишь использование нецензурной лексики в прямом эфире. Реакцию со стороны властей Грузии Гварамия расценил как попытку цензуры и вмешательства в дела телеканала.



У здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, из-за чего телеканал прервал вещание на одну ночь и заявил об угрозах в адрес журналистов. Участники митинга потребовали уволить Габунию и отстранить от работы руководство телеканала. Два сотрудника «Рустави-2» покинули телеканал в знак протеста против выходки своего коллеги.



В результате разразившегося международного скандала Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца.