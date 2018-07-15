Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев

Николоз Гварамия, которого на днях отстранили от руководства телекомпанией «Рустави-2», вылетел в столицу Украины, сообщает «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.

Примечательно, что экс-президент Грузии проживает сейчас как раз в украинской столице.

«Взгляд» напоминает, что телеканал «Рустави-2» был основан 25 лет назад в том числе ныне покойным экс-послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили. В период президентства Саакашвили доли в телекомпании регулярно переходили из рук в руки.

Любопытно, что до решения Страсбургского суда, постановившего вернуть «Рустави-2» предпринимателю Кибару Халваши, 40% акций телекомпании принадлежали проживающим на Украине братьям-бизнесменам Караманашвили, которые близки к Саакашвили, а 51% - не функционирующей телекомпании «Сакартвело», 50% акций которой принадлежат тем же же братьям Караманашвили, а еще 50% - сыну Кобы Накопии.

Напомним, гендиректор компании «Рустави» Нико Гварамия поддержал скандального грузинского журналиста Георгия Габуния, после того, как тот в эфире его телеканала стал нецензурно выражаться в адрес Владимира Путина и его покойных родителей.

Гварамия также пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские вина и минеральную воду. Кроме того, он призвал грузинских производителей напитков перенаправить экспорт из России на Украину.