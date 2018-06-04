Ведущий грузинского телевидения обматерил Путина и его семью

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей. Это произошло вне какого либо контекста в рамках передачи, Габуния просто разразился нецензурной лексикой и грязными ругательствами, причем на русском языке.



Помимо лично Путина и его родителей, Габуния обматерил и «рабов» российского лидера. Копии записи скандального эфира передачи «Постскриптум» доступны на YouTube и других интернет-ресурсах. «Как угодно можно рубиться между собой, поливать друг друга, но за такие слова об умерших родителях — он сам себе подписал приговор», — пишут в комментариях к записи пользователи Сети. Тележурналист Владимир Соловьев предложил наказать грузин за «мерзость» рублем, а Тина Канделаки заявила, что связанный с экс-президентом Михаилом Саакашвили телеканал «пробил дно».

На инцидент отреагировали власти Грузии. Премьер-министр Мамуки Бахтадзе опубликовал в Facebook пост, в котором назвал поведение телеведущего «категорически неприемлемым». «Я это обращение однозначно оцениваю как провокацию, послание, содержащее огромную опасность, направленное против мира и безопасности Грузии. Уверен, что все граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру, все здравомыслящие люди оценят этот факт как политически очень опасное проявление», — цитирует премьера ТАСС.

Как сообщает RT, в пресс-службе президента Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что глава государства «безоговорочно осуждает слова ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления», которые позволил себе журналист, а также отметили, что подобные действия «идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь расколу и росту напряжённости в стране, в отношениях с Россией и в регионе».

Вместе с тем, гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия поддержал позицию ведущего Георгия Габунии, осудив лишь использование нецензурной лексики в прямом эфире. Реакцию со стороны властей Грузии Гварамия расценил как попытку цензуры и вмешательства в дела телеканала.



Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что необдуманных шагов в ответ на провокацию в Грузии в Кремле делать не будут. «Ведущий-матерщинник не красит ни телевидение, ни имидж страны. Но Россия выше подобных оскорблений, и пусть это останется в Грузии. Мы ведем четкую политику в отношении Тбилиси и, сколько бы нас ни ругали и ни хвалили, менять свои политические принципы не собираемся», — заявил парламентарий.



Ближе к ночи у здания, где расположена редакция «Рустави 2» собрался стихийный митинг недовольных граждан, после чего телеканал прервал вещание. На сайте телеканала было опубликовано сообщение с жалобами на угрозы в адрес журналистов и призывом к властями обеспечить порядок и безопасность всех сотрудников «Рустави 2». «Мы готовы возобновить вещание „Рустави-2“ в тот же момент, как только правительство выполнит свои обязательства», — сказано в сообщении.

Ранее о Владимире Путине в оскорбительном ключе в контексте дела об отравлении Скрипалей отзывался бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, а также немецкий журнал Focus, когда освещал встречу российского лидера с канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, в России действует закон, запрещающий оскорбление символов государства и власти. Он предусматривает штраф для граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100—200 тысяч рублей, а в случае «устойчивого рецидива» — до 200—300 тысяч рублей, кроме того в качестве альтернативы предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.

Под оскорблением в законе понимается «информация в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Комментируя правоприменительную практику по этому закону, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что его действие не должно распространяться на критику представителей власти.

