В Тбилиси полиция со стрельбой отбила штурм парламента оппозиционерами

Грузинская полиция разогнала митинг оппозиционеров в Тбилиси, которые пытались взять штурмом здание парламента. При этом пострадали 52 человека, 38 из которых — сотрудники силовых структур.

Массовые беспорядки были спровоцированы выступлением в грузинском парламенте российского депутата, главы делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи МАП в зале пленарных заседаний парламента, российский представитель сидел в кресле спикера. Этот факт вызвал резкое недовольство оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Возмущенные парламентарии покинули зал, заседание было прервано. После этого в центре грузинской столицы начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.

Во время попытки штурма полиция начала стрелять в воздух и применила слезоточивый газ, чтобы предотвратить прорыв протестующих внутрь здания парламента. Эти меры возымели действие: часть демонстрантов покинула место событий, передает ТАСС.

Видеозапись попытки штурма грузинского парламента опубликовал телеканал «360». На записи видно, как толпа теснит и бьет полицейских, стоящих в оцеплении у здания парламента.

Также «Ридус» получил снимки демонстрации у здания парламента, сделанные еще до начала штурма. На них можно видеть антироссийские лозунги и оскорбления в адрес президента Владимира Путина.

Собравшиеся потребовали отставки главы МВД, Службы Госбезопасности и спикера парламента, которые допустили российского депутата выступать в кресле главы парламента Грузии. Глава МВД Георгий Гахария уже сообщил, что готов уйти в отставку. «Я уйду, если будет нужно», — сказал он. Позже было принято решение об отъезде российской делегации. Представители правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что службой протокола была допущена ошибка.

В России ситуацию прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий. Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников», — заявил Володин.

«Эти условия были просто проигнорированы — они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз. Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов. Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером», — заключил спикер Госдумы.

Напомним, ранее днем в Тбилиси митингующие закидали бутылками и яйцами гостиницу Radisson, в которой находился российский депутат Сергей Гаврилов. Митингующие сначала перекрыли центральный проспект Руставели, а затем перешли во двор гостиницы Radisson и заявили, что будут продолжать митинг до тех пор, пока российские депутаты не объявят о решении покинуть страну.

