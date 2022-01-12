«Изгнанный клан»: эксперты обсудили окончание эпохи Назарбаева

На площадке Telegram-канала «Дипломатия» при поддержке «Ридуса» прошла аудиоконференция проекта «Круг мнений», посвященная событиям в Казахстане. Эксперты обсудили кровавое окончание эпохи основателя и бывшего президента этого государства Нурсултана Назарбаева.

«В условиях отсутствия в экспертной среде специалистов, которые бы работали по Средней Азии и непосредственно по Казахстану, ширится череда противоречивых слухов, фейков, вбросов и просто диаметрально противоположных точек зрения», — обратил внимание политтехнолог Виктор Васильев.

В результате уличных беспорядков и перестановок во властных структурах клан Назарбаева оказался фактически изгнанным из страны, считает политтехнолог Антон Облицов.

«Его ставленников увольняют со всех значимых должностей, идут масштабные проверки в армии и спецслужбах. Предстоит новый передел в экономической сфере. Место родственников Назарбаева будут занимать люди Токаева и российские инвесторы», — уверен Облицов.

Приглашение миротворческих войск ОДКБ в Казахстан было совершенно оправданным, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Правда, у нынешнего президента Касыма-Жомарта Токаева есть необходимость продемонстрировать оправданность таких действий перед лицом собственных граждан. Для этого властями была выбрана версия внешней интервенции и разгула исламистского джихадизма. Хотя причины беспорядков были совсем не в этом», — сказал Семенов.

«В дни протестов в Казахстане какой-либо активности западных медиа по сценарию оранжевой революции не было. Протест фактически отсутствовал в западных СМИ. Обычно же они осуществляют сопровождение подобных процессов», — добавил журналист Владислав Угольный.

«Возможно, теперь практика отключения интернета прочно войдет в инструментарий многих властей в качестве борьбы с протестами», — отметил главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили конфликт вокруг Западной Сахары, поговорили о зарубежных проектах «Росатома», обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.

