«Торгуют мясом»: эксперты обсудили рынок белых наемников в Африке

На площадке Telegram-канала «Улыбаемся&Машем» прошла очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений» при информационной поддержке «Ридуса». Эксперты обсудили рынок белых наемников в Африке, а также текущее положение дел в сфере частных военных услуг.

По словам экс-сотрудника одной из ЧВК Анатолия Молчанова, частные военные компании делятся на два вида: одни набирают профессионалов для осуществления сложных операций, а другие «торгуют мясом».

«Российские компании профессионалами не богаты, и люди, которые контролируют этот бизнес, как правило, дилетанты», — заявил Молчанов.

Автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев обратил внимание на ситуацию в Африке, когда черные правители нанимают белых головорезов, чтобы те воевали в их интересах.



Началось это в первые годы независимости африканских стран. Очень быстро выяснилось, что черные правители остаются, во-первых, людьми европейской культуры, а во-вторых, они прекрасно понимают, что такое европейская военная подготовка, — сказал Прокофьев.

Политтехнолог Виктор Васильев рассказал о разнице подходов западных и русских военных специалистов к решению боевых задач в Африке. «Наши ребята воспринимают местных жителей как равных себе, нет высокомерия и огромной дистанции, характерной для европейцев, что чувствуется африканцами и что было одной из причин всеобщей любви к нашим специалистам», — считает эксперт.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили так называемую «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.

