«Не стыдно перед иностранцами»: эксперты «Круга мнений» обсудили «Росатом»

На площадке Telegram-канала «Дипломатия» при поддержке издания «Ридус» состоялась очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Эксперты рассказали о том, что именно может предложить Россия своим зарубежным партнерам, чтобы помочь им выйти из энергетического кризиса. Речь, в частности, шла о проектах госкорпорации «Росатом».

Соучредитель GR-group Андрей Громов отметил, что отказ от выбросов СО2 «во многом продекларирован интересами западных стран, а также их политикой экономического сдерживания развивающихся государств».

«Мы понимаем, что под прикрытием общечеловеческих ценностей выбрана новая линия зеленой экономики. При этом западные элиты не считают атомную энергетику зеленой, но на самом же деле с точки зрения научной логики атомная энергия является наиболее зеленой», — пояснил Громов.

Госкорпорация «Росатом» является одним из ведущих российских предприятий, чью продукцию «не стыдно показывать за рубежом». Однако для дальнейшего развития этой компании необходимо, чтобы РФ стала более «экономически и культурно привлекательной», считает шеф-редактор информагентства Regnum Григорий Михайлов.

«Когда мы говорим выбирайте нас, потому что мы ваши лучшие друзья, — это довольно слабая позиция. Если с аги будет действительно выгодно и интересно работать, то даже злейшие наши враги потянуться к нам», — сказал Михайлов.

Немецкая и японская ядерная энергетика сворачиваются и не имеют перспектив прежде всего по причине отсутствия дешевого доступа к сырью — урану. Таким образом, в долгосрочной перспективе единственным конкурентом российской корпорации Росатом остается французская корпорация Areva. При этом именно месторождения урана является основной причиной присутствия Франции в Центральной Африке и в Сахаро-Сахельском регионе, — добавил политтехнолог Виктор Васильев.

«Выходу „Росатома“ на общий энергетический рынок в Средней Азии препятствует так называемая „угольная мафия“, которая заинтересована в продолжении дальнейшего функционирования тепловых станций. Фактор атомной генерации очень важен, но просто он еще плохо осознается среднеазиатскими элитами», — заявил исполнительный директор ОФ «Аппликата — Центр стратегических решений» Кубатбек Рахимов.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.

