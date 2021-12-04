Эксперты «Круга мнений» обсудили предстоящие в Ливии выборы президента

В рамках проекта «Круг мнений» при информационной поддержке «Ридуса» состоялась очередная аудиоконференция, посвященная перспективам предстоящих президентских выборов в Ливии. Кроме того, эксперты обсудили политику бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, которая некогда позволяла этой стране претендовать на ведущую роль в Северной Африке.

Одним из кандидатов на пост президента Ливии является Сейф Каддафи — сын Муаммара Каддафи. Согласно исследованиям социологов он может набрать около 25% голосов, передает Telegram-канал «Записки авантюриста».

Из Европы Каддафи смотрелся скорее не как идеальный колониальный администратор, а как терпимый диктатор. Дело в том, что таких типажей было достаточно в самой Европе, был жив Франко и Салазар. И на их фоне появление еще одного фронтмена режима, надевшего погоны, — смотрелось вполне органично, — заявил экономист Дмитрий Прокофьев.

Социолог Максим Шугалей в свою очередь отметил, что «простые ливийцы очень ждут предстоящих выборов президента».

«Страна обладает огромными ресурсами и большими территориями, но при этом малым числом избирателей. К сожалению, при такой раздробленности людей и таком малом числе избирателей возможны нарушения. Хочется надеяться, что выборы состоятся при минимальном влиянии извне», — сказал Шугалей.

Сейчас у меня в анамнезе 12 цветных революций, на которых я работал. Ливийская революция, когда свергали Муаммара Каддафи, была свершена по всем стандартам «мягкой силы». Но никакая цветная революция невозможна без предательства части элит. Также никакие цветные революции невозможны если нет внутреннего запроса общества на эти революции, — обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.

«Дух панафриканизма, который в свое время был посеян Каддафи, — никуда не делся. Ждем рождения „Африканской весны“, которая станет продолжением „Арабской весны“, и будет великой исторической справедливостью», — добавил политтехнолог Виктор Васильев.



Ранее эксперты «Круга мнений» проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.