Эксперты «Круга мнений» обсудили конфликт вокруг Западной Сахары

На площадке Telegram-канала «Записки авантюриста» при поддержке издания «Ридус» состоялась очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Эксперты рассказали о возможных вариантах выхода из многолетнего конфликта в регионе Западная Сахара.

«„Фронт ПОЛИСАРИО“ умеет воевать, но создавать государство — нет. Испанцы сохранили за собой самый важный рычаг давления — экономический, в то время когда остальные игроки продолжают разбираться между собой за территорию Западной Сахары. Это классический принцип „разделяй и властвуй“ колониальной политики», — заявил в ходе конференции экономист Дмитрий Прокофьев.

«Последние годы, как мы знаем, на территории Западной Сахары активных боевых действий не ведется. Тем не менее Алжир фактически предоставил на своей территории базу для „Фронта ПОЛИСАРИО“ и оказывает им содействие, снабжая их оружием и боеприпасами. Кроме того, Испания относится с симпатией к повстанцам, потому как у Мадрида не самые хорошие отношения с Рабатом, и конфликт между ними будет только усиливаться», — добавил политтехнолог Антон Облицов.

Главные причины кризиса в Западной Сахаре — недовольство жителей региона отсутствием подвижек в процессе национального самоопределения. В частности, людям не нравится, что Марокко всячески препятствует проведению референдума о самоопределении и эксплуатирует природные ресурсы на занятых территориях, подытожил эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований (ЦСЭГИ) Александр Минин.

Ранее эксперты «Круга мнений» поговорили о зарубежных проектах «Росатома», обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья

