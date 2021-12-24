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Эксперты «Круга мнений» обсудили конфликт вокруг Западной Сахары

Эдуард Футурье

На площадке Telegram-канала «Записки авантюриста» при поддержке издания «Ридус» состоялась очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Эксперты рассказали о возможных вариантах выхода из многолетнего конфликта в регионе Западная Сахара.

«„Фронт ПОЛИСАРИО“ умеет воевать, но создавать государство — нет. Испанцы сохранили за собой самый важный рычаг давления — экономический, в то время когда остальные игроки продолжают разбираться между собой за территорию Западной Сахары. Это классический принцип „разделяй и властвуй“ колониальной политики», — заявил в ходе конференции экономист Дмитрий Прокофьев.

«Последние годы, как мы знаем, на территории Западной Сахары активных боевых действий не ведется. Тем не менее Алжир фактически предоставил на своей территории базу для „Фронта ПОЛИСАРИО“ и оказывает им содействие, снабжая их оружием и боеприпасами. Кроме того, Испания относится с симпатией к повстанцам, потому как у Мадрида не самые хорошие отношения с Рабатом, и конфликт между ними будет только усиливаться», — добавил политтехнолог Антон Облицов.

Главные причины кризиса в Западной Сахаре — недовольство жителей региона отсутствием подвижек в процессе национального самоопределения. В частности, людям не нравится, что Марокко всячески препятствует проведению референдума о самоопределении и эксплуатирует природные ресурсы на занятых территориях, подытожил эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований (ЦСЭГИ) Александр Минин.

Ранее эксперты «Круга мнений» поговорили о зарубежных проектах «Росатома», обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья

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10+ новогодних провалов, которые могли случиться с каждым

Евгений Тоболенко
Это была хорошая попытка сделать удачную фотографию. Но дети явно были против фотосессии.

Это была хорошая попытка сделать удачную фотографию. Но дети явно были против фотосессии.

© Pixabay

Новый год — это, в первую очередь, праздник, от которого ожидаешь всего чего угодно. Подарков, положительных эмоций, атмосферы детства и волшебства, но никак не провалов и максимально неловких ситуаций. А они, к сожалению, имеют свойство случаться в самые неподходящие и неожиданные моменты.

Зачастую в продуманные до мелочей новогодние празднества форс-мажоры никто не вписывает, но следующая подборка фото доказывает — даже в самый волшебный праздник в году нужно быть готовыми абсолютно ко всему.

Разбить прямо перед домом бутылку дорогущего шампанского? Сделано.

Разбить прямо перед домом бутылку дорогущего шампанского? Сделано.

© Reddit

Когда приглашаешь на вечеринку в честь Нового года всего двоих друзей, ожидается, что все пройдет тихо. Но теперь, похоже, там будет нужен ремонт.

Когда приглашаешь на вечеринку в честь Нового года всего двоих друзей, ожидается, что все пройдет тихо. Но теперь, похоже, там будет нужен ремонт.

© Reddit

Тот момент, когда на

Тот момент, когда на «Тайном Санте» тебе попался твой подарок-сюрприз. Но кто сказал, что сюрприз должен быть приятным?

© Reddit

Когда решил открыть подаренные конфеты в новогоднюю ночь, но забыл, что елка стоит рядом с батареей.

Когда решил открыть подаренные конфеты в новогоднюю ночь, но забыл, что елка стоит рядом с батареей.

© Reddit

Заказали по интернету ноутбук. Вот что привезла доставка 31 декабря.

Заказали по интернету ноутбук. Вот что привезла доставка 31 декабря.

© Reddit

Муж и жена подарили друг другу одну и ту же книгу. По-моему, самая милая неловкая ситуация из всех представленных.

Муж и жена подарили друг другу одну и ту же книгу. По-моему, самая милая неловкая ситуация из всех представленных.

© Reddit

Заказал свитер на АлиЭкспрессе еще в начале декабря. Он пришел 9 января и судя по изображению, сам меня этим троллит.

Заказал свитер на АлиЭкспрессе еще в начале декабря. Он пришел 9 января и судя по изображению, сам меня этим троллит.

© Reddit

Когда поставил елку еще в начале месяца, а до праздников она вся осыпалась. Уровень удачливости +100500.

Когда поставил елку еще в начале месяца, а она вся осыпалась еще до праздников. Уровень удачливости +100500.

© Reddit

Кто-то должен был сказать этому идиоту, что жечь в камине новогоднюю елку - не самая лучшая идея.

Кто-то должен был сказать этому идиоту, что жечь в камине новогоднюю елку — не самая лучшая идея.

© Reddit

Приезжаешь такой счастливый к родителям на Новый год, а на елке висит открытка с подписью

Приезжаешь такой счастливый к родителям на Новый год, а на елке висит открытка с подписью «Я надеюсь, что в следующем году мой сын найдет работу и начнет проявлять ко мне хоть какое-то уважение». Спасибо, мам, создала новогоднее настроение.

© Reddit

Как? Как могло взорваться стекло у плиты? Кто-нибудь, объясните, как?

Как? Как могло взорваться стекло у плиты? Кто-нибудь, объясните, как?

© Reddit

А в Каунасе, Литва, вообще однажды елка на площади загорелась. Вот это и правда

А в Каунасе, Литва, вообще однажды елка на площади загорелась. Вот это и правда «раз-два-три, елочка, ГОРИ!"

© Reddit

А какой провал настигал вас под Новый год?

Советуем также посмотреть и другую подборку — оказалось, что котовладельцы обладают сверхспособностями. Их перечисление вы найдете по ссылке.

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