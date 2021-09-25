«Многие армяне предпочитают английский»: что не так с «мягкой силой» России

На площадке Telegram-канала «Денди с Остоженки» прошла очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений» при информационной поддержке «Ридуса». Эксперты обсудили так называемую «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.



«Как правило, российская внешняя политика сегодня направлена на тех людей, которые принимают решения в интересующих РФ странах. Речь идет об элите, которая получила образование в России, либо очень тепло общается с российской властью. К сожалению, такая политика никак не влияет на взаимоотношения народов, и это нельзя назвать классической политикой „мягкой силы“», — считает редакция Telegram-канала «Денди с Остоженки».

В результате люди, проживающие в сопредельных республиках, все больше отдаляются от России.

«Очень страшно было бы потерять русский язык в Армении, уже со многими в стране я общаюсь на английском языке, — рассказала меценат Наталья Ротенберг. — Люди, рожденные в СССР, продолжают говорить на русском, но уже их дети предпочитают английский».



Где-то Россия уступает свои позиции, где-то с трудом удерживает. На этом фоне удивительным пространством роста нашего влияния является Африка. Пример успешной реализации Россией гуманитарного образовательного кейса в ЦАР — является создание и деятельность НКО KODE TI INGA NDО (пусть к знаниям, на санго), который доказывает, что мы можем успешно конкурировать с французами на их же территории, — добавил политтехнолог, автор Telegram-канала «Улыбаемся&Машем».

«Мягкая сила — это не совокупность каких-то офисов зарубежом, которые должны продвигать интересы страны. Мягкая сила — это все характеристики страны. Речь идет о материальных, духовных и культурных ценностях, которые так воздействуют на другие государства, что они начинают вести политику в ваших национальных интересах», — подчеркнул кандидат политических наук Станислав Бышок.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили растущее влияние Турции в разных регионах мира.

