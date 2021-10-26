Эксперты «Круга мнений» обсудили выборы президента Узбекистана

На площадке Telegram-канала «Дипломатия» состоялась очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений» при поддержке издания «Ридус». Эксперты обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана и прошедшие 24 октября выборы президента этой страны.

Президентские выборы в Узбекистане выиграл действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, набравший около 80% голосов избирателей. Такой результат был вполне предсказуем, отметил эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований Александр Минин.

«Во-первых, в стране наблюдается стабильная социально-экономическая обстановка. Во-вторых, Мирзиёев взял курс на либерализацию государства. В-третьих, это восстановление добрососедских экономических отношений в регионе», — пояснил Минин.

«Очевидно, что нынешние выборы в Узбекистане ни по их результатам, ни по их последствиям не представляют собой никакого интереса. Чтобы было понятно россиянам, можно сравнить ситуацию с выборами 2008 года в России, когда президентом должен был стать тот, на кого укажет действующий президент», — добавил профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.

Отношения между Узбекистаном и Россией формально останутся добрососедскими. Но при этом в стране будет продолжена политика дерусификации, считает политтехнолог Антон Облицов.

Ранее участники «Круга мнений» рассказали о рынке белых наемников в Африке и о текущем положении дел в сфере частных военных услуг.

