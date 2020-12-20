Мясников развенчал миф о вреде кофе

В своей еженедельной программе на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о кофе и назвал полезные свойства этого напитка.

По его словам, в корне неверными являются сведения о том, что регулярное употребление кофе может привести к развитию гипертонии и аритмии.

Также не соответствует действительности бытующее мнение, что этот напиток негативно влияет на работу сердца, считает врач.

«Регулярное употребление кофе снижает количество инфарктов у людей с больным сердцем, — цитирует Мясникова ФАН. — Также данный напиток не влияет на кровяное давление, если он для него является привычным, а также не провоцирует мерцательную аритмию».

Кроме того, телеведущий высказал свое убеждение в том, что кофе обладает свойствами, которые способствуют предотвращению развития рака печени.

При этом врач отметил, что регулярное употребление кофе не предотвратит развития тромбоза и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому необходимо принимать кроворазжижающие препараты, добавил он.

Ранее Мясников назвал продукты, ускоряющие процесс старения. Он заявил, что основной рацион питания должны составлять овощи, фрукты, вареное мясо, рыба и кисломолочные продукты, а «неполезные продукты» допустимо позволять себе лишь иногда.

Ранее Мясников развенчал широко распространенные мифы о вредных продуктах. Он отметил, что представления врачей о вреде таких продуктов, как сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино, кардинально изменились.

Кроме того, врач перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Мясников также рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет, и выделил самый полезный для здоровья продукт.