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Мясников назвал ошибки людей, придерживающихся здорового питания

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

По мнению врача, кефиры и йогурты нельзя считать полезными, поскольку это продукты длительного срока хранения, а, следовательно, в них уже нет пробиотиков, о которых написано на упаковке.

Мясников также развеял миф о пользе кукурузных хлопьев, сделанных из рафинированной муки. По его словам, замена сахарозы фруктозой не имеет решающего значения, так как и тот, и другой продукт способен вызвать сахарный диабет.

Слишком много сахара содержится и в смузи, напитке на основе фруктов и ягод. Поэтому лучше употреблять фрукты в свежем виде.

Кроме того, телеведущий назвал большой ошибкой пристрастие к так называемому «кофе для похудения». Он считает, что это всего лишь маркетинговый ход, нацеленный на повышение продаж.

«К сожалению, пищевая промышленность нас гробит наравне с табачной», — приводит ФАН слова Мясникова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее он заявил, что отсутствие страха помогает прожить дольше. По его словам, если не бояться, то можно отсрочить смерть.

Врач также рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет, и назвал самый эффективный против рака овощ.

Главным же способом продлить жизнь Мясников считает физические нагрузки. Ограничение калорий он поставил на второе место.

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