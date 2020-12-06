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Мясников перечислил продукты, которые ускоряют старение

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

В своей еженедельной программе на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, ускоряющие процесс старения.

Он заявил, что основной рацион питания должны составлять овощи, фрукты, вареное мясо, рыба и кисломолочные продукты, а «неполезные продукты» допустимо позволять себе лишь иногда.

По его словам, процесс старения ускоряет та пища, которая содержит избыточное количество сахара, соли и «неправильных жиров». Мясников также отметил, что аналогичным образом влияют на организм переедание и избыток калорий.

В пример он привел селедку, которая крайне полезна для организма, однако из-за того, что ее чаще всего готовят в маринаде, она содержит слишком большое количество соли, в результате чего в одном кусочке может содержаться суточная доля натрия.

© visualhunt

© visualhunt

«Вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся», — цитирует Мясникова «РИА Новости».

В числе ускоряющих старение продуктов врач также назвал пережаренное мясо и колбасные изделия, напомнив при этом, что Всемирная организация здравоохранения признала в 2015 году все колбасы, сосиски, сардельки и бекон канцерогенами.

Ранее Мясников развенчал широко распространенные мифы о вредных продуктах. Он отметил, что представления врачей о вреде таких продуктов, как сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино, кардинально изменились.

Кроме того, врач перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Мясников также рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет, и выделил самый полезный для здоровья продукт.

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