Мясников предложил рацион питания, повышающий иммунитет

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет.

По его словам, имбирь, лимоны и чеснок сами по себе иммунитет не дадут. «Эти продукты должны быть элементом правильного питания», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что важную роль в укреплении иммунитета играет сбалансированное питание, и предупредил, что взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.

Чтобы сбалансировать питание, врач рекомендовал съедать ежедневно по 500 граммов овощей и фруктов, а также добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых.

Кроме того, Мясников отметил, что один бокал красного вина не принесет вреда и будет даже полезен. «Умеренное количество алкоголя само по себе плюс, — приводит его слова РИА Новости. — То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды».

При этом Мясников посоветовал ограничить потребление мяса, животных жиров и сладкого.

Ранее он заявил, что главным способом продлить жизнь являются физические нагрузки. Ограничение калорий врач поставил на второе место.

Он также назвал самый эффективный овощ против рака.