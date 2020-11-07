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Мясников высказал свое мнение относительно «вредных продуктов»

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Главный врач московской больницы № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников развенчал широко распространенные мифы о вредных продуктах.

В своей программе на телеканале «Россия 1» он отметил, что представления врачей о вреде таких продуктов, как сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино, кардинально изменились.

Например, медицинская наука опровергла убеждения в том, что говядина, баранина и свинина провоцируют инфаркты и инсульты. Тем не менее Мясников рекомендовал употреблять красное мясо не чаще трех раз в неделю, поскольку оно может способствовать развитию рака кишечника.

Телеведущий также напомнил, что из-за содержания холестерина долгое время вредным продуктом считались яйца. Однако, по мнению врача, они повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и обеспечивают организм множеством полезных веществ. При этом врач посоветовал употреблять не более двух яиц в сутки.

По его словам, раньше вредным считалось сливочное масло, а сейчас на нем можно жарить пищу. Врачи также советовали отдавать предпочтение обезжиренному молоку, но теперь они позволяют выбирать молоко на основе вкусовых предпочтений.

Кроме того, Мясников подчеркнул, что вино в малых дозах благотворно влияет на человеческий организм. «У нас либо пьют наповал, что вызывает колоссальные потери и экономические, и социальные, либо не пьют вообще — завязали», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Мясников перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Кроме того, врач рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет.

Он также выделил самый полезный для здоровья продукт.

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