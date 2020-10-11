Мясников назвал способ избежать старческой деменции

Главврач московской больницы № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%.

По его словам, этот недуг невозможно побороть, однако с помощью специальной диеты его удастся избежать.

Тем, кто не желает стать жертвой старческой деменции, Мясников рекомендовал исключить из своего рациона соль, жареное, фастфуд, красное мясо, выпечку, сыр и сливочное масло.

При этом, если рассматривать сливочное масло отдельно от деменции, то ничего вредного в нем нет, однако пожилым людям лучше отказаться от этого продукта, отметил врач.

«Мы — конкретно о той диете, которая помогает сохранить ясность ума и отсрочить наступление деменции», — приводит ФАН слова телеведущего, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

Для нормального функционирования мозга он посоветовал употреблять в пищу овощи, фрукты, морепродукты и орехи. Красное вино и цельнозерновой хлеб также не будут лишними.

Что же касается источников животного белка, говядину и свинину лучше заменить на курицу.

Мясников подчеркнул, что ни одно лекарство не будет настолько эффективным, как хорошо сбалансированная диета.

Ранее телеведущий заявил, что самым полезным продуктом для здоровья является брокколи. По его словам, этот овощ помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мясников также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Кроме того, врач рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет.