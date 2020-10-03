Мясников выделил самый полезный для здоровья продукт

Главврач московской больницы № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников заявил, что самым полезным продуктом для здоровья является брокколи.

По его словам, этот овощ помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом Мясников признался, что не особо любит брокколи, но отметил, что к вкусу этого овоща можно быстро привыкнуть.

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») — это будет брокколи», — цитирует ФАН слова врача, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Мясников уже перечислял полезные свойства брокколи, отмечая, что главное преимущество данной разновидности капусты заключается в том, что в ней содержится убойная доза антиоксидантов и витаминов, которые защищают организм человека от появления и развития раковых опухолей. Однако употреблять брокколи необходимо в сыром виде, пояснил телеведущий.

Мясников также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Врач также рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет, и назвал самый эффективный против рака овощ.

Главным же способом продлить жизнь Мясников считает физические нагрузки. Ограничение калорий он поставил на второе место.