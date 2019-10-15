Курды вернули под контроль захваченный турками город на севере Сирии

Курдские «Силы народной самообороны» (СНС) восстановили контроль над приграничным городом Рас-эль-Айн на севере Сирии в результате контратаки, сообщает телеканал Al Hadath.

Как говорилось в статье «Ридуса», в субботу, 12 октября, город захватили Вооруженные силы Турции совместно с бойцами оппозиционной Сирийской национальной армии.

По данным СМИ, в окрестностях города идут ожесточенные бои между курдами и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, участвующими в операции «Источник мира» на стороне турецкой армии.

Сообщается, что отряды СНС штурмуют в настоящее время соседний город Телль-Халаф, находящийся под контролем так называемой Сирийской свободной армии.

Кроме того, информация о боях поступает из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

В Анкаре в субботу сообщили, что за три дня в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии Вооруженные силы Турции ликвидировали 415 «курдских террористов».



Против действий турецкой армии в Сирии выступили США, Евросоюз, Египет и ряд других арабских стран. Представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступление. Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции. В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Эрдогана.



В пятницу, 11 октября, в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон введет против Анкары санкции, если во время операции на севере Сирии турецкие военные начнут этнические чистки или допустят агрессию против мирного населения.



В субботу, 12 октября, Минобороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций». В связи с этим Пентагон потребовал от Анкары прекращения всех операций, которые могут вынудить Вашингтон начать «немедленные оборонительные действия». В свою очередь Минобороны Турции отвергло обвинения в обстреле американских военных.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 14 октября, американский вице-президент Майк Пенс сообщил о звонке Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, в котором президент США потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии.

