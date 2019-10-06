Курды пригрозили Турции тотальной войной

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) пригрозили Турции «тотальной войной» в том случае, если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.

Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ, — написал в своем микроблоге в Twitter представитель SDF Мустафа Бали.

Он подчеркнул, что входящие в формирование SDF курдские отряды народной самообороны готовы дать отпор турецким вооруженным силам, сообщает телеканал Al Mayadeen.



В субботу, 5 октября, дополнительные турецкие войска и техника были направлены к границе с Сирией, отмечает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», две недели назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии к военной операции в Сирии