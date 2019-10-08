Курды решили помириться с Асадом из-за войны с Турцией

Командующий вооруженными курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлум Абди допустил сотрудничество с президентом этой страны Башаром Асадом в случае начала военной операции Турции в Сирии.

Решение о перемирии между силами сирийской оппозиции и правительства продиктовано тем, что курдские войска, которые в настоящее время заняты охраной 12 тысяч пленных боевиков, подозреваемых в связях с «Исламским государством»* (запрещенная в РФ террористическая организация), в случае турецкого вторжения будут вынуждены защищаться.

«Люди, которые боролись вместе с вами против международного терроризма, против "Исламского государства"*, находятся сейчас в опасности и им предстоит большая битва в одиночку», — сказал Абди в интервью телеканалу NBC.



Союзные курдам американские войска брать на себя охрану пленных исламистов отказались и покинули район, где правительство Турции собралось установить «зону безопасности». Как сообщает kp.ru, Мазлум Абди призвал американцев повлиять на решение президента Дональда Трампа фактически бросить своих сирийских союзников в критической ситуации.

Очередное обострение ситуации в Сирии стало темой совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. «Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщал «Ридус», 7 октября турецкие ВВС разрушили два моста на границе Сирии и Ирака, тем самым подготовив военную операцию против сирийских курдов, о которой последние несколько месяцев заявлял президент Реджеп Эрдоган. Начало операции несколько раз откладывалось из-за угроз Вашингтона в адрес Анкары, а отводу американских войск предшествовали напряженные переговоры между Анкарой и Вашингтоном, по итогам которых в Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО.



В частности, президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, а накануне еще раз предостерег турецкие войска от удара по союзникам США в Сирии. Со своей стороны, Эрдоган говорил, что хотя Турция не собирается противостоять США, но не желает «закрывать глаза на поддержку, которую они оказывают террористическим группировкам».



Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», в которые входят курдские отряды, пригрозили Турции «тотальной войной» в том случае, если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила опасение, что военная операция Турции по установлению «зоны безопасности» в Сирии может укрепить позиции «Исламского государства»*.

*запрещенная в РФ террористическая организация.