Турецкие военные взяли под контроль сирийский город Рас эль-Айн

Военнослужащие Турции совместно с бойцами оппозиционной Сирийской национальной армии взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu ссылкой на сообщение Министерства обороны.

В сообщении турецкого военного ведомства говорится, что жилые кварталы города Рас эль-Айн были взяты под контроль «в результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции „Источник мира“ к востоку от Евфрата», отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», ранее Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций».

В американском военном ведомстве отметили, что сирийские военные знали, что в этом районе находятся силы США.

В свою очередь Министерство обороны Турции отвергло обвинения в обстреле американских военных.

Кроме того, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что после начала турецкой военной операции на севере Сирии около 100 тысяч местных жителей покинули свои дома.

Он отметил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека начало получать сообщения о раненых и жертвах среди гражданского населения.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

В Анкаре сообщили, что за три дня в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии Вооруженные силы Турции ликвидировали 415 «курдских террористов».