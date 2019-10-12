Пентагон заявил об обстреле Турцией американских войск в Сирии

Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций», сообщает телеканал CNN.

Пентагон потребовал от Анкары прекращения всех операций, которые могут вынудить Вашингтон начать «немедленные оборонительные действия».

Как стало известно телеканалу, обстрел произошел в районе города Кобани в пятницу, 11 октября, около 21:00 по местному времени (совпадает с московским).

По сообщению Пентагона, снаряды разорвались в нескольких сотнях метров от зоны безопасности.

В американском военном ведомстве отметили, что сирийские военные знали, что в этом районе находятся силы США.

Телеканал со ссылкой на ряд источников уточняет, что военнослужащие США в результате обстрела не пострадали.

В то же время министерство обороны Турции отвергло обвинения в обстреле американских военных, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что после начала турецкой военной операции на севере Сирии около 100 тысяч местных жителей покинули свои дома.

Он отметил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека начало получать сообщения о раненых и жертвах среди гражданского населения, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 11 октября, в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон введет против Анкары санкции, если во время операции на севере Сирии турецкие военные начнут этнические чистки или допустят агрессию против мирного населения.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.



В Анкаре сообщили, что за три дня в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии Вооруженные силы Турции ликвидировали 399 «курдских террористов».