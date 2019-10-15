Трамп нанес «телефонный удар» по Турции

Американский вице-президент Майк Пенс сообщил о звонке Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, в котором президент США потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии.

«Соединенные Штаты просто не будут и дальше терпеть турецкое вторжение в Сирию», — цитирует вице-президента агентство Associated Press. Майк Пенс напомнил, что Трамп ввел санкции в отношении Турции, чтобы остановить боевые действия. Заявление Пенса фактически является ответом на упреки в адрес Трампа, которого местная пресса обвиняет в том, что он дал «зеленый свет» турецкой агрессии против сирийских курдов.

Однако одними уговорами и угрозами санкций Турция может и не обойтись: журналисты из The New York Times узнали, что между Госдепартаментом и Минэнерго США активно обсуждается возможность вывезти американское тактическое ядерное оружие с американской авиабазы Инджирлик в Турции. Источники издания заявили, что это означало бы фактический конец союзническим отношениям между Анкарой и Вашингтоном, и подтолкнуло бы Турцию к разработке собственного ядерного оружия.

Столь резкий шаг понадобился Вашингтону из-за провальной внешней политики и неуклюжих действий Трампа, который допустил «кровавую бойню» в Сирии и усиление позиций России, Ирана, сирийского правительства и «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в регионе, пишет газета. «Единственной неожиданностью стало лишь то, как быстро все рухнуло вокруг президента и его выдохшейся, неопытной внешнеполитической команды», — отмечено в статье.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию, оккупировав приграничную 30-километровую зону. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и пошли на сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта. Сирийская правительственная армии заняла город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо, а курды пропустили их через свои позиции. Против турецкой интервенции также выступили США, страны Европы и арабские страны.

Президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, несколько раз предостерегал турецкие войска от удара по союзным США сирийским курдам, и называл операцию «плохой идеей». Накануне он подписал указ, разрешающий правительству вводить санкции против физических лиц, ответственных за боевые действия на севере Сирии. В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Эрдогана.

Как сообщал «Ридус», курдские войска охраняют более десяти тысяч подозреваемых в связях с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация) пленных боевиков и их семьи, поэтому вторжение Турции может сыграть на руку исламистам. Повод для серьезных претензий со стороны мировой общественности турецкие войска подали в первый же день проведения операции, разбомбив тюрьму с боевиками. Трамп возложил на Турцию ответственность за пленных террористов, а сорок самых опасных из них американские войска все же взяли под свою охрану, но некоторой части боевиков все же удалось сбежать.

