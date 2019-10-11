США пригрозили Турции санкциями в случае этнических чисток

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон введет против Анкары санкции, если во время операции на севере Сирии турецкие военные начнут этнические чистки или допустят агрессию против мирного населения, сообщает Reuters.

Представитель Госдепа сообщил на брифинге, что речь идет как об этнических чистках, так и обстрелах гражданского населения.

Пока мы не видели значимых примеров чего-то подобного, — цитирует агентство сообщение Госдепартамента США.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

Против турецкой интервенции выступило Сирийское правительство в Дамаске, США, страны Европы, Египет и ряд других арабских стран. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступление. Президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, несколько раз предостерегал турецкие войска от удара по союзным США сирийским курдам, а накануне назвал операцию «плохой идеей». В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Реджепа Эрдогана.

По данным Госдепа США, «Сирийские демократические силы» (SDF), в которые входят курдские формирования, держат в тюрьмах до 10 тысяч боевиков, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация), отмечает ФАН. Соответственно, вторжение Турции может сыграть на руку исламистам.



Как сообщал «Ридус», армия Турции с момента начала военной операции на северо-востоке Сирии заняла семь населенных пунктов, расположенных поблизости от районного центра Телль-эль-Абьяд в провинции Ракка.

Всего турецкие военные за минувшие двое суток нанесли удары по 181 цели курдских формирований, отчитавшись об уничтожении 174 «террористов». СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения Сирии.



Позже в Анкаре уточнили, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии Вооруженные силы Турции ликвидировали 277 «террористов».