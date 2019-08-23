Марин Ле Пен раскритиковала власти ЕС за антироссийскую идеологию

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала европейских политиков за отказ от восстановления «Большой восьмерки» с участием России.

«Сопротивляясь возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», — написала Ле Пен в Твиттере.

«Эта антироссийская идеология не только анахронична, но и совершенно непродуктивна для интересов европейских наций!», — добавила она.

В мае 2019 года на выборах в Европарламент правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалась лидером среди политических объединений Франции. Наряду с президентом Эммануэлем Макроном, она является одним из наиболее популярных политиков во Франции.

Как сообщал «Ридус», на этой неделе Дональд Трамп и Эммануэль Макрон несколько раз положительно отозвались о перспективах возвращения России к переговорам с «Большой семеркой». В частности, Макрон написал в Твиттере, что увидел «полностью европейское будущее» России. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — добавил президент Франции, получив целый шквал негативных комментариев от украинских пользователей.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что Россия пока не может вернуться к полноценному участию в переговорах со странами «Большой семерки», и увязали решение этого вопроса с реализацией Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, попросил западных союзников Киева отказаться от этого шага до «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе, а также освобождения находящихся в российских СИЗО и тюрьмах украинских граждан.



После этого Эммануэль Макрон выступил с разъяснением свой позиции, назвав «стратегической ошибкой» возвращение России «без каких-либо условий», а в качестве примера таких условий назвал «урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений».

Ранее «Ридус» разбирался, зачем президенту США озвучивать заведомо непроходное при нынешнем состоянии дел в Европе предложение о возвращении России в «Большую семерку».