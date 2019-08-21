Меркель и Джонсон оказались против возвращения России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Россия пока не может вернуться к полноценному участию в переговорах со странами «Большой семерки», восстановив тем самым этот международный клуб до «Большой восьмерки».

«Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти», — заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с Меркель в Берлине.

Ангела Меркель напомнила, что Россия «была отстранена от этого формата по определенным причинам» и связала возвращение России к переговорам с G7 с реализацией Минских соглашений. «Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет», — цитирует слова канцлера ТАСС.

«Полагаю, что это еще один вопрос, по которому позиции Великобритании и Германии совпадают», — подтвердил Джонсон.



Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт заявил, что позиция Германии по расширению формата G7 остается прежней, пока не меняется ситуация в Крыму и Донбассе. Тем не менее, по его словам, Берлин «принял к сведению» позицию Трампа и в правящих кругах Германии «состоится обсуждение» возвращения России в «семерку».

Как сообщал «Ридус», за последние два дня Дональд Трамп и Эммануэль Макрон несколько раз положительно отозвались о перспективах возвращения России к переговорам с «Большой семеркой». «Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав, чем если ее там не будет», — сказал Трамп. Он также предположил, что причиной исключения России из «Большой восьмерки» при Бараке Обаме стала обида на российского лидера Владимира Путина, который «перехитрил» Обаму.

Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что увидел «полностью европейское будущее» России. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — добавил президент Франции, получив целый шквал негативных комментариев от украинских пользователей.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть возможность участия в саммите G7 в 2020 году, если эта тема будет обсуждаться в «деловом» формате.

Напомним, в настоящее время в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. «Большая семерка» не является международной организацией, не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, а ее решения не имеют обязательной силы. Тем не менее благодаря составу участников G7 фактически является одним из самых престижных и влиятельных международных политических клубов на земле.

