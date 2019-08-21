Трамп и Макрон взбесили украинцев приглашением России вернуться в G7

Украинцы эмоционально отреагировали на заявления президентов США и Франции о возможности возвращения к переговорам с Россией в формате «Большой семерки», обвинив западных союзников Киева в предательстве интересов Украины.

За последние два дня Дональд Трамп и Эммануэль Макрон несколько раз положительно отозвались о перспективах возвращения России к переговорам с «Большой семеркой». «Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав, чем если ее там не будет», — сказал Трамп. Он также предположил, что причиной исключения России из «Большой восьмерки» при Бараке Обаме стала обида на российского лидера Владимира Путина, который «перехитрил» Обаму.

Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что увидел «полностью европейское будущее» России. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — добавил президент Франции, получив целый шквал негативных комментариев. Украинские пользователи Твиттера посоветовали ему «выучить географию», обозвали «русской проституткой», посоветовали «не играть с Путиным» и напомнили о подозрениях в причастности российских военных к крушению малайзийского «Боинга» в 2014 году.



«Смысл приглашения Путина обратно в G8, собственно, в том и заключается, что Путину предлагают удовлетвориться Украиной, а в дела Европы и США — не лезть. И можно предположить, что Путин дал согласие и ждет теперь, что США и ЕС выполнят свою часть сделки — принудят Киев к капитуляции», — не скрывая своего разочарования прокомментировал заявления Трампа и Макрона политический обозреватель киевского издания «Деловая столица» Юрий Вишневский.

«Но самое плохое даже не в том, что сейчас Вашингтон, Париж, да и другие западные столицы будут всеми способами добиваться от Киева капитуляции перед Москвой. Самое плохое заключается в том, что капитуляция Киева ознаменует новый передел сфер влияния в Европе. И этот передел однозначно отбрасывает Украину в сферу влияния России», — добавил Вишневский.

Особенную ярость украинцев вызвал написанный по-русски пост Макрона на его официальной странице в Фейсбуке. Житель Ужгорода назвал его «бредом и ахинеей», а киевлянин Александр Ганкевич упрекнул Макрона в готовности строить «отношения с людоедом» ради «материальной выгоды».

«Желаю вам российских танков в Париже, чтобы вы на своей шкуре ощутили всю европейскость России и лично Путина», — возмутилась Людмила Котигорошко. «Вы решили закрыть глаза на войну в Украине?! На оккупацию, которую начала РФ?! Предавая Украину, вы предаете всю Европу. Хотя Франции же не привыкать», — напомнила о капитуляции Франции перед нацистами в годы Второй мировой войны Василиса Мазурчук.

«Европе, США мы не нужны, это уже очевидно, они нас использовали, в геополитических играх, обманули на Майдане, как слепых котят и выбросили, они от нас устали. Весь их интерес к нам сводился и сводится лишь к дешевой рабской силе и сырью», — поделился болью Юрий Карасев из Харькова.



«Я не знаю чья это вина. Порошенко, Зеленского… Я точно знаю две вещи: 1. За международную политику в стране отвечает президент. 2. С международной политикой на текущей момент полный факап. И не просматривается никаких попыток этот факап исправить. Но еще раз повторюсь: к хорошему парню Зеленскому у меня претензий нет. У меня претензия только к „мудрому народу“, который в здравом уме и твердой памяти проголосовал за некомпетентного дилетанта», — сокрушается в Фейсбуке киевлянка Алена Яхно.

Эмоциональная реакция украинцев стала предметом насмешек со стороны российских блогеров. «По всей территории Украины ожидаются массовые возгорания домашней мебели и шароваров», — съязвил Александр Лопатин.



Ранее вице-премьер страны Вячеслав Кириленко заявил, что присоединение Москвы к G7 «без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыма» станет для Украины крупным дипломатическим поражением. «Вероятно, наши партнеры оценивают смену власти на Украине как смену позиции Украины относительно России. А наша внешняя политика стала пассивной», — признал Кириленко.



Депутат Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала, что европейские лидеры «мимикрируют под Путина», и в следующем году можно ожидать снятия санкций с Москвы. По ее словам, Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, тогда как «Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших героев».

