Зеленский попросил не пускать Россию в G7 с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения России к полноценным переговорам со странами «Большой семерки», попросив западных союзников Киева отказаться от этого шага до «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

«Кроме того, Зеленский предложил Москве освободить находящихся в российских СИЗО и тюрьмах украинских граждан. Президент Украины считает, что выполнение этих условий станет „настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии“», — передает ФАН.



«Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета», — добавил Владимир Зеленский.

Как сообщал «Ридус», за последние два дня президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон несколько раз положительно отозвались о перспективах возвращения России к переговорам с «Большой семеркой».

«Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав, чем если ее там не будет», — сказал Трамп. Он также предположил, что причиной исключения России из «Большой восьмерки» при Бараке Обаме стала обида на российского лидера Владимира Путина, который «перехитрил» Обаму.

Эммануэль Макрон написал в Twitter, что увидел «полностью европейское будущее» России. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — добавил президент Франции, получив целый шквал негативных комментариев от украинских пользователей.



В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть возможность участия в саммите G7 в 2020 году, если эта тема будет обсуждаться в «деловом» формате.



В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что Россия пока не может вернуться к полноценному участию в переговорах со странами «Большой семерки», и увязали решение этого вопроса с реализацией Минских соглашений.