Макрон увидел «полностью европейское будущее» России

Глава Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в «полностью европейском будущем» по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон — официальной резиденции французского президента на юге страны.

«Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон в Twitter.



Встрече с Путиным Макрон посвятил серию твитов, в которых постарался донести до сограждан важность развития отношений с Россией. «Наш международный порядок переживает исторический момент. В этом контексте отношения между Францией и Россией имеют решающее значение. Наши страны должны говорить, находить точки сближения. Это было целью моей встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне», — пояснил президент.

По словам Эммануэля Макрона, они с Владимиром Путиным обсудили ряд вопросов международной политики, включая ситуацию в Ливии, конфликт в Сирии и будущего иранской ядерной сделки, а также проблемы экологии.

«Россия внимательно следит за разрушительными последствиями изменения климата. Я приветствую ее решение ратифицировать Парижское соглашение. Это сильный и символический жест. Нам необходимо продолжать идти по этому пути», — отметил Макрон.

Как сообщал «Ридус», ранее президент Франции положительно оценил возвращение делегации России к работе в ПАСЕ и выразил намерение провести новую встречу в «нормандском формате».