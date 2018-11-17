Партия Марин Ле Пен оказалась самой популярной во Франции

Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалась лидером среди политических объединений Франции на выборах в Европарламент, сообщила компания Elabe со ссылкой на данные exit poll.

«Данные национальных экзит-полов свидетельствуют о том, что этот политической блок набрал 23,2% голосов. Следом идет партия „Вперед, Республика!“ президента страны Эмманюэля Макрона и Демократическое движение с 21,9% голосов. На третьем месте с большим отставанием расположились „зеленые“ — их поддержали 12,8% избирателей», — пишет kp.ru.

На предыдущих выборах, которые проходили в 2014 году, партия Ле Пен показала результат в 24,85% голосов.



Последнее время Марин Ле Пен усилила критику действующего президента Франции Эммануэля Макрона, а выборы в Европарламент стороны расценивают как подходящий случай помериться силами. Недавно Ле Пен заявила, что выборы в Европарламент представляют собой своего рода референдум о доверии Макрону, и если его партия «Вперед, Республика!» эти выборы проиграет, ему придется покинуть свой пост.

Со своей стороны, Макрон назвал предстоящие выборы определяющими дальнейшую судьбу европейской интеграции. Президент призвал избирателей сделать выбор: «Остановиться или идти дальше, чтобы улучшить ситуацию, чтобы иметь амбициозное видение Европы».

Выборы в Европарламент состоялись в странах ЕС с 23 по 26 мая. По данным опросов, в Германии большинство голосов получила правящая партия «Христианско-демократический союз» Ангелы Меркель, в Польше — правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, а вот в Греции о своей победе заявила оппозиция: лидер консервативной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис воспользовался этим случаем, чтобы призвать премьер-министра Алексиса Ципраса уйти в отставку.