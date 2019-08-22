найти ×
   
  • USD
    66.26
  • EUR
    73.50
СохранитьСохранено0
×

0016174

Макрон отказался возвращать Россию в G7 «уже завтра»

Small f78f8d6c11
© ТАСС

© ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с разъяснением свой позиции по возвращению России к полноценным переговорам со странами «Большой семерки», о котором он несколько раз высказывался накануне.

«Я думаю, говорить без каких-либо условий, что Россия может вернуться уже завтра, было бы равносильно признанию слабости G7. Это было бы стратегической ошибкой», — цитирует его заявление kp.ru.

«Необходимой предпосылкой для возвращения России является нахождение решения по урегулированию кризиса на Украине на основе минских соглашений», — пояснил Макрон.

Ранее президента Франции подвергли критике за его высказывания во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон. Среди прочего, украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча Путина и Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям. «У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — отметил Безсмертный.

Как сообщал «Ридус», за последние два дня Дональд Трамп и Эммануэль Макрон несколько раз положительно отозвались о перспективах возвращения России к переговорам с «Большой семеркой». «Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав, чем если ее там не будет», — сказал Трамп. Он также предположил, что причиной исключения России из «Большой восьмерки» при Бараке Обаме стала обида на российского лидера Владимира Путина, который «перехитрил» Обаму.

Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что увидел «полностью европейское будущее» России. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — добавил президент Франции, получив целый шквал негативных комментариев от украинских пользователей. Особенную ярость украинцев вызвал написанный по-русски пост Макрона на его официальной странице в Фейсбуке.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что Россия пока не может вернуться к полноценному участию в переговорах со странами «Большой семерки», и увязали решение этого вопроса с реализацией Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, попросил западных союзников Киева отказаться от этого шага до «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе, а также освобождения находящихся в российских СИЗО и тюрьмах украинских граждан.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00135

Человек-паук покидает Marvel: 10+ самых смешных приколов на эту тему

Small default
© соцсети

© соцсети

21 августа в Сети появилась новость о том, что корпорации Sony и Disney не смогли договориться о продлении прав на героя Тома Холланда, и в связи с этим Питер Паркер больше не будет появляться в фильмах киновселенной Marvel.

Реакция фанатов последовала незамедлительно — никому не хочется смотреть на перезапуск с новым актером в четвертый раз. Хэштеги #спасемчеловекапаука вышли на первые места во всех соцсетях, а пользователи сети тут же наклепали множество приколов и мемов на эту тему. Лучшие из них мы собрали для вас в этом материале.

Интересно, что бы об этой ситуации сказал создатель Человека-паука Стэн Ли, который скончался в прошлом году?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
145036118читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
405929читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

-104144читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

1111295читать позжечитаю позже