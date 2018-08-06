Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа

Столичные власти согласовали проведение митинга за честные выборы в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова, заявил журналистам первый замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник, сообщает ТАСС.

По его словам, с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении акции с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 на проспекте Сахарова.

Согласованное количество участников — до 100 тыс. человек, — приводит агентство слова Олейника.

Как сообщал «Ридус», штабы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму договорились во вторник, 30 июля, подать заявку на эту акцию.

Ранее члены Либертарианской партии России подали в московскую мэрию заявку на проведение нового митинга на Лубянской площади 3 августа. Взамен им была предложена другая площадка — проспект Сахарова, однако согласия на этот счет достичь не удалось. Сразу после провалившихся переговоров в мэрии члена федерального совета Либертарианской партии Михаила Светова задержали.



Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена призвал граждан, собирающихся участвовать в акции в субботу, 3 августа, в Москве, уточнить, согласована ли она с властями.



Напомним, из 426 кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших документы для регистрации, Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233 человека. Отказ в регистрации получили 57 человек, остальные сошли с предвыборной гонки сами.

20 июля в Москве на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Мосгордумы призвали москвичей выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В мэрии акцию не согласовали. Несмотря на запрет властей, несанкционированная акция 27 июля в центре столицы состоялась и поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане.

На акции 27 июля несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа. Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга.

