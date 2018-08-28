Кучерена напомнил об ответственности за нарушения во время акций

Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена призвал граждан, собирающихся участвовать в акции в субботу, 3 августа, в Москве, уточнить, согласована ли она с властями, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что не следует забывать об ответственности за нарушение законодательства.

Как юрист, должен сказать, что к этим вопросам надо относиться предельно аккуратно, — приводит агентство слова Кучерены.

Он отметил, что Общественный совет при МВД всегда осуществляет контроль за проведением таких мероприятий и 3 августа его представители также будут следить, не нарушается ли общественный порядок.

Это наша задача, — добавил юрист.

Ранее члены Либертарианской партии России подали в московскую мэрию заявку на проведение нового митинга на Лубянской площади 3 августа. Взамен им была предложена другая площадка — проспект Сахарова, однако согласия на этот счет достичь удалось. Сразу после провалившихся переговоров в мэрии члена федерального совета Либертарианской партии Михаила Светова задержали.



Напомним, из 426 кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших документы для регистрации, Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233 человека. Отказ в регистрации получили 57 человек, остальные сошли с предвыборной гонки сами.

20 июля в Москве на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Мосгордумы призвали москвичей выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В мэрии акцию не согласовали. Несмотря на запрет властей, несанкционированная акция 27 июля в центре столицы состоялась и поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане.

Как сообщал «Ридус», на акции 27 июля несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа. Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга.