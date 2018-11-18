Оппозиция потребовала провести новый митинг на Лубянке

Журналисты узнали подробности переговоров между представителями московской мэрий и столичной оппозиции о выборе площадки для нового митинга за честные выборы в Мосгордуму. Новая протестная акция получила название «Вернем себе право на выбор — 2» и может состояться в ближайшую субботу.

«Либертарианская партия России (ЛПР) настаивает на проведении митинга в защиту незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу 3 августа на Лубянской площади. Правительство Москвы предлагает альтернативу — проспект Сахарова. В этом споре миротворцем выступает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов», — пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, члены Либертарианской партии России подали заявку на митинг на Лубянской площади и ведут переговоры с мэрией «по согласованию с незарегистрированными кандидатами в Московскую городскую думу». В то же время была подана заявка представителями штаба незарегистрированного кандидата Елены Русаковой на площадь Революции, но и те и другие получили в мэрии отказ.

Глава СПЧ Михаил Федотов считает разумным проведение митинга по согласованию с властями города на проспекте Сахарова. «Если люди хотят выразить свое мнение, то они могут это сделать, это их конституционное право. Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова», — сказал Федотов РИА Новости.



В Либератрианской партии на уговоры пока не поддаются и настаивают на Лубянской площади в качестве места проведения мероприятия. Пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко заявила, что партия откажется от проведения акции, если власти Москвы не согласуют ее проведение на Лубянке. В этом случае есть риск повторения событий 27 июля.

Напомним, из 426 кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших документы для регистрации, Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233 человека. Отказ в регистрации получили 57 человек, остальные сошли с предвыборной гонки сами.

20 июля в Москве состоялся разрешенный властями митинг на проспекте Сахарова в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты столичного парламента. Он собрал около 12 тысяч человек. На нем не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В полиции назвали акцию 27 июля незаконной и призвали москвичей воздержаться от участия в ней.

Несмотря на запрет властей, несанкционированная акция 27 июля в центре столицы состоялась и поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане. Накануне Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело: одного из участников митинга обвиняют в «причинении насилия представителю власти». Как сообщал «Ридус», несколько росгвардейцев пострадали от распыления газа. Газ, предположительно, распылили с балкона одного из домов на Тверской улице.