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Число задержанных в Москве превысило 1000 человек

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© facebook.com

© facebook.com

В столице за участие в несанкционированной акции было задержано 1074 человека, сообщает пресс-служба московской полиции.

Там отметили, что в отношении задержанных в соответствии с законом будут приняты решения по результатам разбирательства.

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Ранее сообщалось о задержании 295 человек.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что в массовых задержаниях виновны независимые кандидаты — организаторы митинга, которые, по мнению эксперта, предали своих избирателей.

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По данным МВД, в акции приняли участие 3500 человек, 700 их которых были журналистами и блогерами.

Как сообщал «Ридус», несколько росгвардейцев на Тверской пострадали от распыления газа. У двоих сильно пострадали глаза, еще пять или шесть человек обратились к медикам, но у них серьезных проблем для здоровья не обнаружено. Газ, предположительно, распылили с балкона одного из домов на Тверской улице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предостерег устроителей несогласованной акции на Тверской от провокаций и попыток устроить беспорядки. Он пообещал, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с законом.

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